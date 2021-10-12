Nasıl kilo alınır? Çabuk ve sağlıklı kilo alma yöntemleri nelerdir?

Obezitenin giderek bir halk sağlığı sorunu haline geldiği bir dünyada, sağlıklı bir şekilde kilo alma konusunda pek fazla tartışılmıyor. Kilo vermeye odaklanılsa bile, zayıf olmanın kendi sağlık sorunları olduğunu hatırlamak önemlidir. Genel olarak, vücudun yaktığı miktara kıyasla daha fazla kalori almak kilo alımına neden olur. Bununla birlikte, kalori alım seviyeleri bir kişiden diğerine değişir.

Sağlıklı bir şekilde kilo almanın bir başka yolu da sağlıklı yağlar ve lifli karbonhidratlar açısından zengin besinler tüketmektir. Bu, diyetinizdeki besinleri ve kalorileri artırmanın harika bir yoludur. Buna rağmen, hangi yağların sağlıklı olduğunu ve hangilerinin olmadığını bilmek birçok insan için zor olabilir. Esasen sağlıklı yağlar sebze, kuruyemiş, balık ve avokado gibi gıdalarda bulunanlardır.

Nasıl Kilo Alınır?

Tüm kilo alma yöntemlerinin güvenli olmadığını belirtmekte fayda vardır. Aslında, kilo vermenin bazı yöntemleri, uzun vadede olduğu kadar kısa vadede de ciddi sağlık etkilerine yol açabilir. Sağlıklı bir şekilde kilo almak istiyorsanız;

Küçük öğünleri daha sık yiyin,

Sağlıklı yağları ve lifli karbonhidratları tercih edin,

Proteinden zengin gıdalar yiyin,

Yüksek kalorili içecekleri yemeklerden önce veya yemekle birlikte alın,

Ağırlık eğitimine katılın,

Şimdi tüm bu yöntemleri daha ayrıntılı inceleyelim;

Çabuk ve Sağlıklı Kilo Alma Yöntemleri Nelerdir?

Küçük Öğünleri Daha Sık Yiyin

Kilonuz düşükse, yemek zamanı boyunca büyük olasılıkla daha hızlı doyacaksınız. Bu, günde iki veya üç kez büyük bir yemek yemeyi genellikle imkansız hale getirir. Vücudunuza kilo almak için ihtiyaç duyduğu ekstra kaloriyi vermede zorluk yaratır. Zorluğun üstesinden gelmek için gün boyunca daha küçük porsiyonlarda yemek yemeyi tercih edin.

Sağlıklı Yağları ve Lifli Karbonhidratları Tercih Edin

Sağlıklı bir şekilde kilo almanın bir başka yolu da sağlıklı yağlar ve lifli karbonhidratlar açısından zengin besinler tüketmektir. Bu, diyetinizdeki besinleri ve kalorileri artırmanın harika bir yoludur. Buna rağmen, hangi yağların sağlıklı olduğunu ve hangilerinin olmadığını bilmek birçok insan için zor olabilir. Esasen sağlıklı yağlar sebze, kuruyemiş, balık ve avokado gibi gıdalarda bulunanlardır.

Proteinden Zengin Gıdalar Yiyin

Kilo almak istediğinizde, vücudunuzun kas büyümesine yardımcı olmak için doğru miktarda protein almanız gerekir. Düzenli olarak ağırlık çalışması yapıyorsanız ve sağlıklı bir şekilde kilo almak istiyorsanız, kas kütlenizi artırmak için vücut ağırlığınızın her kilogramı için 0,8 ila 2 gram protein almanız gerekir. Diyetinize dahil etmeniz gereken bazı sağlıklı yiyecekler arasında baklagiller, etler, kuruyemişler, yumurtalar, tohumlar ve balık bulunur.

Yüksek Kalorili İçecekleri Yemeklerden Önce veya Yemekle Birlikte Alın

Kilo almaya çalışırken sıvıları içtiğiniz zaman önemlidir. İştahınızı artırmak için yemeklerden önce sıvı içmeyi tercih ediyorsanız, yüksek kalorili bir içeceği atıştırmalık veya yemekle birlikte yudumlamayı düşünün. Diğer içecekleri yemekle birlikte değil, yemekten en az yarım saat sonra alınız.

Ağırlık Eğitimine Katılın

Sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyen bir fitness tutkunuysanız, haftada üç kez ağırlık çalışması yapmak, hedefinizi etkili bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Sağlıklı beslenmeyi ağırlık çalışmasıyla birleştirmek, yağsız bir kas kütlesi kazanmanızı ve korumanızı sağlar. Ağırlık egzersizi yapmak da iştahınızı canlandırmanın harika bir yoludur.