Nasıl aşı olurum? Aşı grubu öğrenme ve Sağlık bakanlığı aşı takvimi!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs aşısı olanların internet üzerinden anlık takibinin yapılabilmesi için ''Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'' oluşturdu. Platformda yer alan bilgiye göre saat 13.30 itibariyle Türkiye'de 691 bin 742 kişi aşılandı. İşte Nasıl aşı olurum? diyenler için aşı grubu öğrenme ve Sağlık bakanlığı aşı takvimi!

Sağlık Bakanlığı corona virüs aşısı olan kişi sayısının anlık takip edilebildiği ''Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'' hayata geçirdi. Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebilirken aşı ile ilgili bilgilere de yer verildi.

''NASIL AŞI OLURUM?''

Platformda, corona virüs aşısı olmak için yapılması gerekenler ve öncelikli aşı grubu ''Nasıl aşı olurum?'' başlıklı bölümde hazırlanan video ile uygulamalı olarak anlatıldı. Buna göre; corona virüs aşısı olmak için önce e-Nabız uygulamasına giriş yapılması gerekiyor.

Ana menüde bulunan ''Covid-19 aşı durumu'' ana menüsüne tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek. Dileyenler SMS yolu ile de aşı öncelik durumlarını sorgulayabilecek. Öncelikli grupta yer alınması durumunda sistem kişiyi, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirecek. MHRS ile aile hekimi ve tüm hastanelerden randevu alınabilecek.

İlgili seçimler yapıldıktan sonra ise kişi tarafından sistem üzerinden randevu onaylanacak. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek. Randevu tarihinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilerek, sağlık personeli tarafından aşılanacak. Kişi dilerse aşı uygulayan sağlık personeline aşının 2'nci dozu için randevu oluşturabilecek. Yine oluşturulan randevu ile ilgili bilgiler SMS ile telefona gönderilecek.

KİMLER AŞI YAPTIRACAK?

Platformda kimlere aşı uygulanacağına ilişkin bilgiler de ''Kimlere Covid-19 aşısı uygulanacak?'' bölümünde ayrıntılı olarak anlatılarak, "İlk grupta sağlık kurumunda çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, son olarak da 65 yaş üstü bireyler aşılanacak. İkinci grupta, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar, 50-64 yaş arası bireyler aşılanacak. Üçüncü grupta; kronik hastalığı olan kişiler ve diğer kişiler aşılanacak. Dördüncü grupta ise, aşılama sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak" denildi.

AŞI İLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Platformda, aşıların etki mekanizmasına ilişkin bilgilere de yer verildi. Aşıların, vücutta bağışıklık sistemini uyaran belirli bir organizmanın (antijen) zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş kısımlarını içerdiği vurgulanarak, "Yeni aşılar, antijenin kendisinden ziyade antijen üretme planını içerir. Aşı uygulanan kişide, bu zayıflatılmış versiyon hastalığa neden olmayacak; ancak bağışıklık sistemini mikroba verilen ilk tepkide olduğu gibi çok fazla tepki vermesi için harekete geçirecektir. Bazı aşılar, haftalar veya aylar aralığında verilen birden çok doz gerektirir. Bu bazen uzun ömürlü antikorların üretimine ve bellek hücrelerinin gelişimine izin vermek için gereklidir.

Bu şekilde vücut, hastalığa neden olan belirli bir organizma ile savaşmak için eğitilir ve gelecekte maruz kaldığında hızla savaşmak için hafızasını oluşturur. Bir aşı, mikrobun antikor oluşumuna neden olan zararsız ve çok küçük bir parçasını içerir. Bu, vücudumuzun mikroba özgü antikor üretebilmesi için yeterlidir. Vücut daha sonra aşısı uygulanan mikropla karşılaştığında onu nasıl yok edeceğini biliyor olacaktır" ifadeleri kullanıldı. Platformda aşı ile ilgili sıkça sorulan sorular da cevaplandı.