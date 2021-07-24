NASA ve SpaceX’ten Jüpiter işbirliği

NASA tarafından Jüpiter’in uydusu olan Europa’yı incelemek için gönderilecek olan Europa Clipper, SpaceX'in Falcon Heavy'siyle fırlatılacak.

NASA tarafından Jüpiter’in uydusu olan Europa’yı incelemek için bir dizi uçuş gerçekleştirecek olan uzay aracı Europa Clipper, Elon Musk’ın şirketi olan SpaceX tarafından inşa edilen bir Falcon Heavy roketiyle uçuşunu gerçekleştirecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, SpaceX tarafından inşa edilen Falcon Heavy roketi için şirkete 178 milyon dolar gibi bir rakamı ödeme kararı aldı. Ajans, fırlatmayı 2024 yılında gerçekleştirmeyi planlıyor.

EUROPA CLİPPER 45 TUR ATACAK

Europa Clipper projesi, NASA tarafından 2015 yılında onaylandı. Ayın yanından 45 kez uçacak olan ve araştırmacılara buzlu kabuğun altında yatan gizemleri göstermeyi hedefleyen uzay aracı, yaşamın desteklenip desteklenmediğini anlamaya yardımcı olacak ekipmanlarla donatıldı.

Uzun bir süre boyunca NASA, Clipper aracını ajansın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) göz önünde bulundurulduğunda başlatmak zorundaydı. Ancak SLS’in sürekli olarak ertelenmesi ve bütçenin aşılması, hükümeti düşünceye sevk etti. NASA’da bunun ardından SLS’ye ticari alternatifleri değerlendirmeyi kararlaştırdı. Kısa bir süre sonra da bu işi resmiyete döktü.

SLS’nin ilk projesinin 2017 yılında başlaması gerekiyordu. Ancak bu görev Ay çevresinde mürettebatsız bir yolculuk başlatmak için Kasın 2021’e ertelendi.

Öte yandan SpaceX, Falcon Heavy roketini ilk olarak 2018 yılında fırlattı ve uyduları uçurmaya 2019’da başladı. Şirket bu yılın başlarında da NASA’nı Ay’ın yörüngesinde dolanan planlı bir uzay istasyonunun iki parçası için nakil işlemlerini gerçekleştirmek üzere seçildi. (Shift Delete)