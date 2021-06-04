NASA uzaya taze meyve, deniz canlısı ve pamuk fidesi götürdü

NASA adına uzay taşımacılığı yapan SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kargo taşıyan roketini fırlattı. ISS’e gönderilen 3 bin 300 kiloluk kargonun içinde deneylerde kullanılmak üzere su ayıları olarak bilinen 20 bin tardigrad, 128 kısa kuyruklu kalamar, ayrıca Şili biberi bitkileri ve pamuk fideleri bulunuyor.

Space X’in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirdiği kargo görevinin, Elon Musk’ın şirketinin bu yılki 17’nci uzay taşımacılığı görevi olduğu açıklandı. ISS’in yiyecek tedarikini yenilemenin yanı sıra kargo görevinde, uzaya su ayıları olarak bilinen 20 bin tardigrad, 128 kısa kuyruklu kalamar, ayrıca Şili biberi bitkileri ve pamuk fideleri götürüldü. Bilim insanları, bu malzemelerle yapılacak deneyler sonucunda uzun süreli uzay yolculuğu sırasında astronotların sağlıklı kalmasına yardımcı olacak sonuçlar elde etmeyi planlıyor.

DENEYİN, UZAY KONAKLAMALARINA IŞIK TUTMASI BEKLENİYOR

ISS’te yapılacak deneylerde kullanılacak 20 bin tardigradın dondurularak götürüldüğü ve uzay istasyonunda çözülerek yeniden canlandırılacağı belirtildi. Bu deney sonucunda bilim insanları; hayvanların uyum sağlama yeteneğinin arkasındaki genleri tanımlayarak, uzun uzay konaklamaları sırasında insan vücudundaki stresleri daha iyi anlamayı umuyor.

Pamuk fideleri ise uzaydaki gibi mikro yerçekiminde hangi çevresel faktörlerin ve genlerin kök gelişimini kontrol ettiğini tanımlamaya çalışan deneylerde kullanılacak. Bu deneyler sonucunda öğrenilecekler ‘daha az su ve böcek ilacı kullanımı gerektiren pamuk çeşitleri geliştirmek için bir başlangıç olacağı’ düşünülüyor.

Elde taşınan ticari Butterfly IQ Ultrason cihazının, Dünya'dan acil tıbbi desteğinin bir seçenek olmadığı uzun süreli uzay uçuşlarında mürettebata kritik tıbbi yardım sağlaması umuluyor.