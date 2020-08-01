NASA Salda gölü paylaşımı yaptı | Tweet atan NASA, ‘Mars’a gidemeyebilirsiniz ama Salda Gölü’nü ziyaret edebilirsiniz’! Salda gölü nerededir?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden önceki gün Mars’a fırlattığı Perseverance (Sebat) adlı uzay aracının Kızıl Gezegen’de ineceği Jezero Krateri’nin Burdur’daki Salda Gölü ile benzer olduğunu açıkladı. Uzay ajansı “NASA Earth” adlı Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Salda Gölü ile Jezero Krateri’nin fotoğraflarını “Aralarında dünyalar olsa da Türkiye’deki Salda Gölü ve Jezero Krateri jeolojik benzerliklere sahip” notuyla paylaştı. Peki, Salda gölü nerededir?

NASA SALDA GÖLÜ PAYLAŞIMI

‘Rehberimiz Salda’



NASA tweet’in de ayrıca gezginci keşif aracı Sebat’ın, uzaya gönderilmeden önce projede görev alan bazı NASA araştırmacılarının hazırlık için Salda Gölü’ne gidip çalışmalar yaptığını da duyurdu. NASA internet sitesinden yapılan açıklamada ise “Mars’ta Jezero Krateri’ne gidemeyebilirsiniz, ancak bir sonraki en iyi şeyi ziyaret edebilirsiniz: Türkiye’deki Salda Gölü. Bir dünya uzakta olmasına rağmen, Salda Gölü Mars’taki kuruyan göl ile benzer mineroloji ve jeolojiyi paylaşıyor” dendi. Salda Gölü’nün Dünya’da Jezero Krateri’nde bulunanlara benzer karbonatlar ve deltalar içeren tek göl olduğuna dikkat çekilen açıklamada, araştırmacıların “Mars 2020” misyonunda Salda Gölü’nü rehber olarak aldığı belirtildi.



Krater kıyısında gibi...

Perseverance’ın yapımında yer alan bilim grubu üyelerinden Purdue Üniversitesi’nden Briony Horgan, “Salda Gölü’nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size eski Jezero Gölü kıyısında durmanın nasıl bir his olduğunu gerçekten hissettirmesiydi”dedi. Horgan ile çalışan öğrencisi Brad Garczynski ise “Karbonatlar, mikroplar, organikler veya geçmiş mikrobiyal yaşamın kanıtı olan belirli dokular gibi o ortamda var olan herhangi bir şeyi yakalamada gerçekten önemlidir. Ama Jezero’ya gitmeden önce, yaşam belirtileri arayışımıza odaklanmak için bu karbonatların Dünya’da nasıl oluştuğuna dair bağlam kazanmak da gerçekten önemliydi” dedi. Purdue araştırma ekibinin Salda Gölü’nde İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaptığı belirtildi. Adı “Sebat” anlamına gelen Perseverance, 49 km genişliğindeki Jezero yüzeyinde yaşam belirtisi arayacak.

SALDA GÖLÜ NEREDEDİR?

Yurtiçi tatil destinasyonları içinde yeni trend haline gelen Salda Gölü nerede olduğu ve tatil aktiviteleri konusunda çok çeşitli sorular akılları kurcalıyor. Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesine 4 km uzaklıkta, ilçenin kuzeybatı yönünde kayalık araziler, tepeler ve küçük alüvyonal ovalarla çevrili alan içinde bulunur.