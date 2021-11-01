NASA paylaştı! Uzaydaki en çılgın Cadılar Bayramı

Cadılar Bayramı yalnızca Dünya’da değil, uzayda da ilginç kutlamalara sahne oluyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev alan mürettebat, her yıl 31 Ekim’de Dünya’da düzenlenen kostümlü kutlamalardan eksik kalmıyor.

NASA, Cadılar Bayramı’nda UUİ’de kostümlü parti veren astronotların birbirinden renkli görüntülerini dün internet sitesinden yayımladı.

Rusya’nın Soyuz uzay aracıyla 2018’de düzenlenen Expedition 57 (Sefer 57) göreviyle UUİ’ye varan astronotlar Cadılar Bayramı’nı farklı kostümlerle kutlamıştı.

Rus kozmonot Sergei Prokopiev, Elvis Presley kimliğine bürünmüştü. Avrupa Uzay Ajansı astronotu Alexander Gerst, Darth Vader olmayı seçerken, NASA astronotu Serena M. Auñón-Chancellor da çılgın bilim insanı kılığına girmişti. Üçlü, bu yerçekimsiz partide kameraya böyle poz vermişti:

Independent Türkçe'nin haberine göre; NASA astronotu Nicole Stott, 2009’daki Cadılar Bayramı’nı Expedition 21 görevinde kutlamış ve yaratıcılığını sergilemişti.

Yerçekimsiz ortamda havada süzülen turuncu bir etek giyen Stott, kendisine yörüngesinde gök cisimlerinin döndüğü bir yıldız havasını vermişti.

Bir diğer çılgın parti de 2019'da istasyonda görev alan Expedition 61 ekibinden gelmişti. NASA astronotu Christina Koch kırmızı parti gözlükleriyle, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Luca Parmitan ise Martin Handford’un ünlü çocuk kitabı Ali Nerede?'nin (Where’s Wally) kahramanının kostümüyle baş aşağı poz vermişti.

NASA astronotları Drew Morgan ve Jessica Meir ise partiyi ölümsüzleştiren fotoğrafta düz durmuştu. Morgan bir maymun, Meir de bir korsan kılığındaydı.

Bir diğer çılgın parti de 2019'da istasyonda görev alan Expedition 61 ekibinden gelmişti. NASA astronotu Christina Koch kırmızı parti gözlükleriyle, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Luca Parmitan ise Martin Handford’un ünlü çocuk kitabı Ali Nerede?'nin (Where’s Wally) kahramanının kostümüyle baş aşağı poz vermişti.

NASA astronotları Drew Morgan ve Jessica Meir ise partiyi ölümsüzleştiren fotoğrafta düz durmuştu. Morgan bir maymun, Meir de bir korsan kılığındaydı.

Ancak UUİ’deki ilk süper kahraman Superman ’di. Avrupa Uzay Ajansı astronotu Paolo Nespoli, 2013'teki Expedition 37 görevine denk gelen Cadılar Bayramı’nda yerçekimsiz ortamda peleriniyle böyle süzülmüştü:

NASA astronotu Scott Kelly'nin kostümü ise muhtemelen en korkunç kılık olmuştu. 2015’teki Cadılar Bayramı’nda bir yıllık görev için istasyonda bulunan Kelly, bu tüyler ürperten maskeyi takmıştı.