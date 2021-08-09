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NASA paylaştı! Herkes Mars sandı ama burası Dünya

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:02 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 0:02

NASA astronotu Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü'nün fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.


NASA astronotu Kimbrough paylaşımında "Bu Mars'ın fotoğrafı değil, burası Dünya! Bu kızıl arazinin neresi olduğunu tahmin edemediyseniz size bir ipucu vereceğim; Burası dünyanın en büyük ve sıcak çölü. Sahra Çölü gezegenimizin en zorlu ortamlarından biri... Uzaydan harika görünüyor.
 
NASA daha sonra bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp Sahra Çölü'ne dair bazı bilgiler verdi. NASA uydularından elde edilen bilgiye göre, Sahra Çölü rüzgarın etkisiyle Afrika'daki diğer çöllerden ortalama 182 milyon ton toz topluyor ve her yıl Atlantik Okyanusu boyunca taşındığı aktarılıyor. Daha farklı bir ifadeyle bu miktar, içi toz dolu 682 yarı kamyona eşdeğerdir.

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NASA Shane Kimbrough Sahra Çölü
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