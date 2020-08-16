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NASA paylaştı! Antalya dağlarındaki...

AA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 12:00 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 12:00

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmiş Antalya'nın Batı Toros Dağları'ndaki tarım arazilerini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.


Ajansın "NASA Earth" isimli twitter hesabından yapılan paylaşımda,  "Türkiye'nin Antalya ilinde Batı Toros Dağları çevresinde meyve, tahıl ve kabuklu  yemiş çiftlikleri." notuna yer verildi.
 
Paylaşımda verilen link ile Antalya ve Türkiye tarımı hakkında genel  bilgilerin bulunduğu analiz yazısı da aktarıldı.
 
Yazıda, turistlerin Türkiye'nin Antalya ilini güzel Akdeniz tatil  beldelerinden dolayı bildiğini ancak kıyı turizminin bölge ekonomisine katkıda  bulunan tek önemli etken olmadığı vurgulandı.
 
Daha iç kesimlerde ise çiftçiliğin hakim gelir kaynağı olduğu ve  kırsaldaki üretimin Türkiye için bel kemiği görevi üstlendiği kaydedildi.
 
Çoğunluğu aileler tarafından işletilen yaklaşık 3 milyon çiftliğe ev  sahipliği yaptığına işaret edilen yazıda, Türkiye'nin dünyanın en büyük yedinci  tarım üreticisi olduğu ifade edildi. Ülkedeki iş gücünün yaklaşık dörtte birinin  tarım sektörüne katıldığına dikkat çekildi.
 
Yazıda, uzaydan çekilmiş fotoğrafta yer alan Antalya'nın, mahsul  üretiminin yaklaşık 270 milyon dolar değerinde olduğu bilgisine yer verildi.
 
 
Fotoğrafta Elmalı ilçesindeki çiftliklerin de görüldüğü belirtilen  yazıda, şunlar kaydedildi:
 
"Elmalı, Türkiye elmasının yaklaşık yüzde 12'sinin yanı sıra yerel  nohut aperatif leblebi üretimi yapmaktadır. Çiftliklerin düzeni Antalya ilinin  büyük ölçüde dağlık arazisine uygundur. Antalya'nın kuzey sınırını çizen Toros  Dağları, ili doğudan batıya doğru yay şeklinde keser. Elmalı ve Korkuteli, Toros  Dağları'nın batı sırası olan Bey Dağları'nda yer alır. İki milyondan fazla insan  Toros Dağları'nda yer alan köylerde yaşıyor ve ana gelir kaynağı olarak tarıma  güveniyor. Arazi nedeniyle çiftlikler tipik olarak küçüktür, yaklaşık 4 hektar  veya 10 dönüm."
 

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