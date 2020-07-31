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NASA'nın "Rover" uzay mekiği Mars yolculuğuna başladı

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 13:33 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 13:33

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Rover" isimli uzay aracı, Mars'ta hayat izleri aramak üzere uzaya fırlatıldı.


Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri  İstasyonu'ndan bu sabah fırlatılan Rover'ın, Dünya ve Mars yörüngelerinin  birbirine en uyumlu olduğu dönemde yolculuğuna başlamasının planlandığı  bildirildi.
 
Yaklaşık 1000 tonluk bir platformun üzerinden 5 saniyede havalanan  mekiğin MARS yolculuğunun 7 ay süreceği ve 18 Şubat 2021’de Mars’ın Jezero  kraterine inmesinin planlandığı belirtildi.
 
''Gökyüzünde bir delik açmak gibi''
NASA Bilim Misyon Direktörlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Thomas Zurbuchen,  NASA televizyonuna yaptığı açıklamada, "Uzay aracıyla temas halindeyiz, her şey  beklenildiği gibi.'' dedi.
 
Zurbuchen, başarılı lansman için "gökyüzünde bir delik açmak gibi"  ifadesini kullandı.
 
Uzay aracında gezici bir helikopter bulunduğu ve başka bir gezegende  ilk defa bu helikopterle motorlu uçuş deneneceği bilgisi paylaşıldı.
 
Görev, bir Mars yılı sürecek
Mars’ta daha önce hayat olup olmadığını veya halihazırda yaşamanın  mümkün olup olmayacağını araştırmak için gönderilen uzay aracının kızıl  gezegendeki misyonunun bir Mars yılı (687 gün) süreceği belirtildi.
 
20 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri ve 23 Temmuz’da Çin Halk  Cumhuriyeti de Mars’a birer keşif uydusu göndermişti.
 
ABD, şimdiye kadar 8 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen  tek ülke olma özelliğini elinde bulundururken "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)"  isimli iki uzay aracı halen Mars yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.
 
NASA’nın uzun vadeli hedefi ise 2030’lu yıllarda Mars’a insanlı bir  uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.
 

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