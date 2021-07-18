NASA'nın Ay fotoğrafı şoke etti! İlk kez görüldü, devasa UFO'lar...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a geri dönüş programı Artemis'le ilgili çalışmalarına sıkı şekilde devam ediyor. Eğer planlarda herhangi bir terslik olmazsa, 2024'e kadar Ay'a bir kadın ve bir erkek astronot gönderilecek. NASA'nın planlarında Ay yüzeyinde ve yörüngesinde de istasyon kurulması da yer alıyor. Diğer yandan komplo teorisyenleri NASA'nın Ay'a yıllar sonra geri dönmek istemesinin en büyük nedeninin uzaylılar olduğunu ileri sürüyor. Kısa süre önce bir Ay fotoğrafında, boyutları km'leri bulan devasa UFO'lar tespit edildi. Söz konusu fotoğraf Scott C. Waring tarafından gündeme getirildi ve tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

Son haftalarda gündemde uzaylılar ve UFO'lar var. Yetkili isimlerin açıklamaları, artan UFO ihbarları oldukça konuşuldu. Şimdi ise tartışmaları daha da alevlendiren bir iddia ortaya atıldı. Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, NASA'nın Ay fotoğrafında UFO'lar bulduğunu söyledi.

Waring yaptığı açıklamada orijinal fotoğrafın yeşil renkte olduğunu, ancak fotoğrafa ışık eklediğinde ise Ay'ın önünden geçen üç UFO'nun göründüğünü söyledi. Waring, UFO'ların uzunluğunun neredeyse 2-3 km arasında olduğunu belirtti.

Ünlü komplo teorisyeni yaptığı açıklamada, "NASA bizden bir şey saklamaya çalışıyor. Fotoğrafa ışık eklediğimde gerçek ortaya çıktı. NASA geliştirdiği sistemle fotoğraflara filtre ekliyor ve gerçekleri örtbas ediyor. Aslında NASA, Güneş Sistemi'ni ziyaret eden filolardan haberdar ve bunu kamuoyuyla paylaşmıyor" dedi.

Scott C. Waring'in bu yeni iddiası internette oldukça ses getirdi ve birçok kişi iddiayla ilgili yorumda bulundu. Bazı insanlar Waring'in iddiasına karşı çıkarken, bazıları ise gerçek olduğunu söyledi. Bir grup UFO avcısı, uzun zamandan beridir uzaylıların insanlığı izlediğini söyledi. Bununla birlikte yetkililerin son dönemlerde uzaylı gerçeğini saklayamadıklarını ve gerçeği yakın gelecekte açıklayacaklarını ileri sürdü. (Sabah)