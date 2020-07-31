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NASA'nın açıklamasından sonra Salda Gölü için flaş çağrı
NASA, Salda Gölü ile ilgili dünyayı ve Türkiye'yi heyecanlandıran bir haber paylaştı. NASA'nın ses getiren açıklamasından sonra Salda Gölü için flaş çağrı geldi. İşte tüm detaylar...
Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları Salda Gölü'nü görmeye davet etti.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları Salda Gölü'nü görmeye davet etti.