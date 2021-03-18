NASA Mars'tan ilk kez yayınladı! Toz şeytanı görüntülendi

NASA'nın Mars'a gönderdiği Perseverance uzay aracı ilk toz şeytanını görüntüledi. Hem Kızıl Gezegen'de hem de Dünya'da meydana gelebilen doğa olayına ait görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars 'a gönderdiği keşif aracı Persevarence'den yeni görüntüler geldi. Kızıl Gezegen'in gizemlerini çözmek için mesaisine devam eden uzay aracı şimdi de ilk toz şeytanını görüntüledi.

NASA çalışanları araç Jezero Krateri'nde yakaladığı görüntüleri incelerken toz şeytanını fark etti. Uzay ajansı hem Kızıl Gezegen'de hem de Dünya'da meydana gelebilen doğa olayına ait görüntüleri yayınladı. Ancak NASA, ilk defa kayıt altına alınan toz şeytanının boyutu ve hızıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı.

TOZ ŞEYTANI NEDİR?

Gezegenin yüzeyde meydana gelen küçük hortumlar toz şeytanı olarak adlandırılıyor. Toz şeytanı daha yaygın görülen diğer hortumların aksine bulutlardan aşağı doğru değil, yerden yukarı doğru oluşuyor.

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