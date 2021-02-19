NASA Mars canlı yayını! Mars'ta koloni mi kurulacak? NASA kaşifi Perseverance'ın Mars'tan ilk görüntüleri!

Tüm dünyanın gözü NASA Mars görüntülerinde. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu. NASA tarafından canlı yayımlanan iniş misyonu sorunsuz gerçekleşti. Pek çok kişi de NASA'nın Mars görüntülerini merak ediyor. Peki, NASA Mars'ta ne yapacak? NASA'nın Mars misyonu ne? Mars'ta koloni mi kurulacak? İşte NASA kaşifi Perseverance ve Mars'tan ilk görüntüler...

Tüm dünyanın merakla beklediği Mars görevi için gözler NASA'ya çevrildi. Amerika n Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracını Mars yüzeyine başarılı şekilde indirmeyi başardı. Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, Mars'ın Jezero Kraterine ulaştı. Uzay meraklıları NASA'nın Mars'tan yayınladığı görüntüleri merak ediyor. Peki, NASA Mars'ta ne yapacak? NASA'nın Mars misyonu ne? Mars'ta koloni mi kurulacak? İşte NASA kaşifi Perseverance ve Mars'tan ilk görüntüler...

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine indi.

NASA tarafından canlı yayımlanan iniş misyonu sorunsuz gerçekleşti. Mesafe dolayısıyla Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri yaklaşık 11 dakikalık gecikme ile yayını seyredenlere ulaştırılabildi.

NASA'nın Florida 'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Temmuz 2020'de fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 470 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra öngörülen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başardı.

İŞTE NASA'DAN YAYINLANAN İLK GÖRÜNTÜLER

NASA MARS'TA NE YAPACAK?

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.

ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.

Araç, Kızıl Gezegen’de kalışı süresince geçmiş yaşam izlerini araştıracak. Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen Perseverance’ın elde ettiği veriler Dünya’ya gönderilerek değerlendirilecek.

MARS'TA KOLONİ Mİ KURULACAK? İŞTE MARS HAKKINDAKİ BİLGİLER

Mars, güneşe en yakın 4. gezegen olmasının yanı sıra karasal gezegenlerin de en sonuncusu. Mars “Kızıl Gezegen” olarak adlandırılıyor. Bunun nedeni ise yüksek oranda demir oksit içermesi, bu nedenle de kırmızımsı görünmesi.

Daha önceki keşiflerde arazide oluklu kanallar ve yalnızca su varlığında oluşabilecek kayalar gibi diğer eski su izlerini de tespit edilmişti. Mars’ın sadece iki tane uydusu var. İsimleri; Phobos ve Deimos. Mars’ın yerçekimi, Dünya’dakinin yalnızca yüzde 37’si kadar.

Mars'ta bulunan Olympus Mons isimli dağ, Güneş Sistemi’ndeki en yüksek dağı olduğu biliniyor. Mariner 4, 1965 yılında Mars’a ulaşan ilk uzay aracı. Uzay gemisinin Mars’a ulaşması tam 228 gün sürdü. Mars'ın soğuk olduğu ve ortalama sıcaklığı orta enlemlerde – 45 santigrat derece olduğu biliniyor.

Mars'ın neredeyse hiç atmosferi yoktur. Mars’taki hava basıncı, Dünya yüzeyinde sahip olduğumuzun (ortalama olarak) yalnızca yüzde 11’i kadar. Öte yandan atmosfere sahip olsa bile, bileşim insanların ihtiyaç duyduğu nitrojen-oksijen karışımıyla uyumlu değil. Spesifik olarak, Mars atmosferinde yaklaşık yüzde 95 karbondioksit, yüzde 3 nitrojen, yüzde 1,6 argon ve birkaç başka element de mevcut.

Güneş Sistemi’nde en hızlı rüzgarlar Mars’ta esiyor. Nitekim Dünya’daki her mevsim Mars’ta da yaşanır. Ancak mevsimlerin uzunluğu Mars’ta dünyadakinden iki kat fazla.

NASA, 2030’un sonunda Mars’ta, bir koloni yaratmayı planlıyor. 2004 yılında NASA görevlileri Mars’ta su kanıtına rastladı.