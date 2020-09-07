07 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.093 0.65 EURO 8,8250 0.17
USD 7,4640 0.41 ALTIN 463,270 0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

NASA, Mars’a uçuşunda neler göndereceğini duyurdu

DHA |  07 Eylül 2020 Pazartesi - 15:10 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 15:10

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda Kızıl Gezegen’e neler göndereceğini açıkladı.


Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2030’lu yılların sonunda Mars’a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini ilk kez açıkladı. NASA’da görevli Chel Stromgren,  Mars'a gönderilecek uzay aracında marul ve salatalık tohumu, bunun yanı sıra dondurucunun da olacağını söyledi. Stromgren aynı zamanda astronotların 3 yıl sürecek yolculukta hareket edebilecekleri geniş bir alana sahip olacaklarını da belirtti.
 
10 TON AĞIRLIĞINDA İNSANLI UZAY ARACI
 
NASA'nın planına göre Kızıl Gezegen Mars'a 10 ton ağırlığında insanlı uzay aracı gönderilecek. NASA şu an için Mars'a yalnızca 1 ton ağırlığında araç gönderebilme kapasitesine sahip.
 

ETİKETLER

NASA Mars Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.