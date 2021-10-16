NASA, Lucy uzay aracını fırlattı

NASA’dan yapılan açılamada, Lucy’nin, ‘Trojan Asteroitleri’ni incelemek üzere gönderilen ilk uzay görevi olacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Trojanlar, Güneş’ten Jüpiter ile aynı uzaklıkta, gaz devi Jüpiter’in ‘önünde’ ve ‘arkasında’ Güneş’in yörüngesinde dönen dış Güneş Sistemi asteroitleridir. Gaz devi normalde çevresindeki tüm asteroitleri dağıtacak kadar büyüktür, ancak Güneş ve Jüpiter'in birleşik çekimsel etkileri nedeniyle, bu Trojan asteroitleri sabit yörüngelerde (Lagrange Noktaları olarak bilinen yerin etrafında) milyarlarca yıldır kapana kısılmışlardır. Bu Trojanlar, erken Güneş Sistemimizin kalıntılarının benzersiz, daha önce hiç keşfedilmemiş bir örneğini sağlar” denildi. Ayrıca, bu asteroitlerin, güneş sisteminin tarihini deşifre etmek adına hayati ipuçları taşıdığı belirtildi.

LUCY GÖREVİ ADINI NERDEN ALIYOR?