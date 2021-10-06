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NASA, ilk defa bir asteroidle planlı çarpışma için uzaya araç gönderecek

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 19:33 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 19:33

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gök cisimlerinden dünyayı korumak amacıyla uzay aracını dünya yörüngesine yakın bir asteroidle çarpışması için fırlatacak.


NASA, Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) adı verilen misyon  kapsamında dünyanın yörüngesine yakın bir asteroidle planlı çarpışma  gerçekleştirmesi için yeni uzay aracı fırlatacağını duyurdu.
 
Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle, 23 Kasım'da  California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak uzay aracıyla,  ilk defa yeryüzüne düşme ihtimali olan gök cisimlerine karşı bir savunma sistemi  test edilecek.
 
DART projesinin, söz konusu asteroidin 2003 yılında dünyaya 6 milyon  kilometre mesafeden geçmesi üzerine başlatıldığını belirten NASA, Didymoon isimli  asteroidle gerçekleşecek çarpışmada 160 metre çapındaki gök cisminin yörüngesini  değiştirmeyi hedefleyecek.
 
NASA'nın DART program bilimcisi Tom Statler, yaptığı açıklamada,  "Gökbilimciler, asteroidin yörüngesinin ne kadar değiştiğini belirlemek için  çarpışmadan önce ve sonra dünya tabanlı teleskoplardan gelen gözlemleri  karşılaştırabilecekler. Bu bize asteroidin saptırma çabamıza nasıl tepki  verdiğini anlatacak anahtar bir ölçüm olacak." dedi.
 
Gezegen savunmasında bir ilkin yaşanacağı planlı çarpışmanın Eylül  2022'de gerçekleşmesi bekleniyor.
 
Dünyaya 7 milyon milden daha yakın yörüngede hareket eden cisimler,  tehlikeli olarak görülüyor.

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