NASA, görüntüleri yayınladı

NASA, Marsta keşif yapmak üzere gönderilen Perseveranceın Kızıl Gezegene iniş anının görüntülerini yayınladı.

NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Perseveranceın Kızıl Gezegene iniş yaptığı anların görüntüleri yayınlandı. Paylaşımda, Biraz sallanma, biraz motor kısma ve yere hafif bir iniş ifadeleri kullanıldı.