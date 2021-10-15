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NASA duyurdu! ‘Soyuz MS-18' uzayda kayboldu

15 Ekim 2021 Cuma - 16:50 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 16:50

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotlarının uçuşunu gerçekleştirecek Soyuz MS-18 insanlı uzay aracının motorlarını test ederken, istasyonun uzayda yönünü kaybettiğini duyurdu.


Kozmonot Anton Shkaplerov, Moskova bölge görev kontrol merkezinde yaptığı açıklamada, "UUİ'nin ABD bölümünden meslektaşlarımızdan yön kaybıyla ilgili bir acil durum mesajı aldık" dedi.
 
Sputnik'te yer alan habere göre merkez, bunun Soyuz MS-18 hareket kontrol sistemi testi sırasında gerçekleştiğini söyledi. 
 
Soyuz MS-18, uzaya film çekimi için giden ekibi taşıyor. 
 
Sinematografi tarihinde “uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı drama filmi” özelliği taşıyacak filmin çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) gerçekleştirilecek. Ekip, UUİ’de 12 gün kalacak.
 
Film ekibinin 17 Ekim’de kozmonot Oleg Noviskiy başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya’ya dönmesi planlanıyor. 

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