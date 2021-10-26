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NASA'dan 'gülen yüze' benzeyen galaksi paylaşımı

26 Ekim 2021 Salı - 17:48 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 17:48

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzayın derinliklerinde keşfedilen "gülen yüz" şeklini andıran galaksinin fotoğrafını paylaştı.


NASA'nın internet sitesinde paylaşılan fotoğrafta, Hubble Teleskobu tarafından yakalanan derin uzayın en uzak noktalarındaki bir galaksinin "gülen yüz" şekline benzediğine dikkat çekti.
 
Aşırı parlak gökadaların iki turuncu göz ve beyaz bir düğme burunu andırdığını belirten NASA, gülümseme ifadesini andıran yaya ise "yerçekimi merceklenmesi" olarak bilinen bir etkinin sebep olduğunu açıkladı.
 
NASA, evrendeki en büyük yapılar olan galaksi kümelerinin uzay-zamanı ve arkalarından gelen ışığı çarpıtacak kadar güçlü bir çekim kuvveti uyguladığını ve gülümsemeyi oluşturan ışık arkını oluşturduğunu kaydetti.
 
Fotoğraftaki galaksi kümesi SDSS J1038 4849, NASA'ya göre Hubble'ın Geniş Alan, Gezegen Kamerası 2 (WFPC2) ve Geniş Alan Kamerası 3 (WFC3) tarafından incelendi.
 
Daha önce de benzer bir görüntü yıllar önce paylaşılmıştı.

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NASA gülen yüz galaksi
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