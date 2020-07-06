ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ankara'nın bir astronot tarafından çekilen fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafa, "Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara" notu düşüldü. Paylaşım Türk kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı ve beğenildi. Çok sayıda destek mesajı da atıldı.
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- NASA'dan flaş Ankara fotoğrafı! Bu notla paylaştılar...
NASA'dan flaş Ankara fotoğrafı! Bu notla paylaştılar...
06 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:02 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 10:02