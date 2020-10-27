NASA'daki güvenli havalandırma sistemi Türkiye'de

NASA’nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı, özel ‘UV PHI Cell (photohydroionization)’ teknolojisini İstanbul’daki bazı AVM’lerde kullanmaya başladı.

Akiş GYO çatısı altında faaliyet gösteren Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri, ‘sıfır risk' politikasını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'de kendi inisiyatifi ile hizmete ara verme kararını ilk alan ve 1 Haziran'da kapılarını güvenli alışveriş politikasıyla yeniden açan Akasya ve Akbatı'da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca açıklanan yönergeler doğrultusunda ve İş Güvenliği Uzmanları'nın koordinasyonunda birçok önlem hayata geçmişti.

“Virüslerin DNA'sı kırılıyor”

Söz konusu AVM'lerde klima santrallerine yeni entegre edilen HVAC PHI Cell sistemi (Aktif Oksidasyon Sistemi) sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale geliyor. Böylece Covid-19 dahil pek çok viral hastalık ile solunum yolu hastalığının da yayılmasının önüne geçiliyor. Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, “Uzmanlar, Covid-19 dahil pek çok viral hastalığın, solunum yolu hastalığının klima aracılığıyla bulaşabildiğini aktarıyor. Alışageldiğimiz klimalar bu hastalığın yayılımını artırabilir. Ortam havasının temizlenmesi önemli ve hastalığın yayılmaması için yaptığımız bir dizi yatırıma ek olarak, özel olarak getirttiğimiz HVAC PHI Cell sistemi sayesinde içimiz çok rahat. Enerji tasarrufu ve dönüşümü açısından daha az işlevsel bir yol olmasına rağmen bu sistemi tercih etmemizin asıl sebebi; güvenli ve temiz hava sahasını garanti etmesi” diye konuştu.

‘İyonlar işlemin ardından oksijene dönüşüyor'

HVAC PHI Cell sistemi hiçbir kimyasal madde kullanmadan doğal yoldan elde ettiği hidroksit radikaller sayesinde (hidroperoksit, süper oksit iyonlar ve hidroksit iyonlar) havada dolaşan veya yüzeylerde bulunan tüm mikropları yakalayarak yok edilmesini sağlıyor. Bu iyonlar işlerini bitirdikten sonra oksijen ve hidrojene dönüşüyor.