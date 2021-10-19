NASA açıkladı: Otobüs büyüklüğünde gök taşı Dünya'yı sıyırıp geçti

Otobüs büyüklüğünde bir gök taşı, 17 Ekim Pazar günü Dünya'nın yakınından geçti. NASA verilerine göre 2021 TG14 adlı gök taşı, yakın geçiş sırasında gezegenden yaklaşık 250 bin km. uzaktaydı. Bu da aslında geçiş sırasında gezegene Ay'dan daha yakın olduğu anlamına geliyor. Zira Ay'ın Dünya'ya ortalama uzaklığı 385 bin km. olarak belirlenmişti.

Gök taşının gezegene bu denli yaklaşmasına rağmen onu "zararsız" diye niteleyen NASA, yörüngede olup bitenlerle ilgili tüm verilerini internet sitesinde yayımlıyor.

Söz konusu verilerde gök taşının Dünya için tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor. Yine de uzay ajansı, Dünya'ya yaklaşan asteroitlerin daha kolay gözlemlenmesi nedeniyle bu tür gök taşlarını da takip ediyor.

GÖK TAŞLARI NEDEN NASA'NIN GÜNDEMİNDE?

NASA'nın son dönemde Güneş Sistemi'ndeki tüm asteroitlerle yakından ilgilendiği biliniyor. Uzay ajansı, 16 Ekim'de Florida 'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Atlas V roketiyle uzay aracı Lucy'yi fırlatmıştı.

Böylelikle Lucy, Jüpiter yörüngesindeki Truva asteroitlerini incelemek üzere 12 yıllık yolculuğa çıkmıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre bilim insanları bu asteroitlerin Güneş Sistemi'nin doğuşuna ve Dünya da dahil olmak üzere gezegenlerin oluşumuna ışık tutacağını düşünse de NASA'nın ilgisi bununla sınırlı değil.

Uzay ajansı aynı zamanda madenler açısından zengin asteroitlerle de yakından ilgileniyor. Örneğin kısa süre önce NASA finansmanlı bir araştırmada Dünya çevresinde bulunan 1986 DA isimli gök taşında 12 trilyon dolar lık maden keşfedilmişti.

Bunun yanı sıra NASA, 2022'de 16 Psyche isimli bir asteroitte madenleri inceleyecek bir uzay aracı fırlatmayı planlıyor. Bu gök taşının da 10 bin katrilyon dolar değerinde mineral içerdiği tahmin ediliyor.

Gök taşı madenciliğinin bu denli ilgi görmesinin nedeni de gelecekte yapılması planlanan mürettebatlı uzay görevleri. Zira uzmanlar, bu uğraşın Ay veya Mars tabanlı bir koloni için gerekli madenleri bu gök taşları aracılığıyla uygun maliyetle sağlayabileceğine inanıyor.

Bu kozmik madenler kullanılabilirse, diğer gezegenlerde kurulacak üsler için gerekli yapı malzemelerinin ve muhtemelen uzay araçları için gerekli yakıtın Dünya'dan gönderilmesi gerekmeyecek.