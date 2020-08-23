23 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.110 -1.50 EURO 8,6440 -0.17
USD 7,3400 0.59 ALTIN 457,020 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

NASA açıkladı! Asteroid Dünya'ya yaklaşıyor! Dünya'ya çarpma ihtimali...

23 Ağustos 2020 Pazar - 16:16 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 16:16

NASA, Dünya'ya çarpma ihtimali çok düşük olan bir asteroidin kasım ayında gezegenin yakınından geçmesinin beklendiğini açıkladı.


Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018VP1 adı verilen asteroidin, ABD Başkanlık seçimlerinden bir gün önce, yani 2 Kasım'da Dünya'nın çevresinden geçmesi bekleniyor.
 
 
DÜNYAYA ÇARPMA OLASILIĞI...
 
Yapılan hesaplamalara göre astreoidin Dünya'ya çarpma olasılığının binde 41 olduğu belirtildi.
 
İlk olarak 2018 yılında Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi tarafından keşfedilen söz konusu cismin çapının yaklaşık 2 metre olduğu kaydedildi.
 
Amerikan medyasında söz konusu haber, yeni tip koronavirüs salgını ve diğer afetlerle geçen 2020 yılı için "bir göktaşı çarpmadığı kalmıştı" şeklinde yorumlara neden oldu.

ETİKETLER

NASA Asteroid NASA uyardı Dünya'ya çarpma ihtimali asteroid gezegen NASA asteroid açıklaması kasım kasım 2020 kasım asteroid Asteroid Dünya'ya yaklaşıyor Palomar Gözlemevi Palomar bir göktaşı çarpmadığı kalmıştı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.