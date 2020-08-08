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Narin Sunal bir yaşında... 'Minnettarım'

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 15:41 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 15:41

2018'de evlenen Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinin bebekleri Narin, bir yaşına bastı. Kızının fotoğrafını Instagram'da yayınlayan oyuncu, "Seni bana veren önce Allah’a, sonra güzel karım Nazlı Kurbanzade'ye minnettarım" mesajını yazdı.


 
Ali Sunal, 2018 yılında Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, bebeklerini geçtiğimiz yıl ağustos ayında kucağına aldı. Sosyal medyada mutlu aile pozlarını paylaşan ikilinin bebekleri, önceki gün bir yaşına bastı.
 
"NAR KIZIM 1 OLDU"
 
Ünlü oyuncu, kızının doğum gününü Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı: Ne ara bir sene oldu anlamadım. Hayatımın en büyük hediyesi bir sene önce katıldı ailemize. Canım kızım ilk doğduğundaki gibi yüzün böyle ömrün boyunca gülsün. Sağlıklı, mutlu bir hayatın olsun. Seni çok seviyorum, ilk yaşın kutlu olsun. Seni bana veren önce Allah’a, sonra güzel karım Nazlı Kurbanzade'ye minnettarım. Nar kızım bir oldu.
 

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