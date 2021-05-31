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Nargile kafeler açıldı mı 2021, 1 Haziran itibariyle açık mı? Nargile kafeler serbest mi oldu?

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:45 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 20:45

Türkiye merakla gözlerini bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı kararlarına çevirdi. Toplantıda, hangi yasakların kaldırıldığı, hangilerinin de devam edeceği sorgulanıyor. Vatandaşların ve işletme sahiplerinin merak ettiği, açılıp açılmadığını sorguladığı işyerlerinden biri de nargile kafeler. 1 Haziran sonrası Nargile kafeler açılacak mı, nargile kafeler açık mı?


Nargile kafeler açıldı mı, nargile kafeler serbest mi oldu? Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kafelere nargile yasağı getirilmiş, nargile kafeler kapanmıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında yasağın 1 Haziran sonrası devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Kafelerde nargile yasağı kademeli normalleşme döneminde de devam etti. Bugün yapılan kabine toplantısı sonrası nargile kafelerin son durumu sorgulanıyor.

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecektir.” açıklaması yaparken nargile kafelere yönelik bir açıklama yapılmadı.

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