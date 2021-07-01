Nargile kafeler açık mı, nargile salonları açıldı mı? Kafelerde nargile içmek serbest mi, nargile yasağı kalktı mı 1 Temmuz?

Nargile kafeler açıldı mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler 1 Temmuz bugün itibariyle kaldırıldı. Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt araması da başladı. Saat 05.00 itibarıyla başlayan yeni normalleşme süreci sona erecek tedbirler tek tek kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, nargile salonları açıldı mı, kafelerde nargile içmek serbest mi?

Nargile kafeler açık mı, nargile yasağı kalktı mı? Kademeli normalleşme sürecinin 3. etabı başladı. Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahat kısıtlaması ve beraberinde alınan birçok kısıtlama kararı sona erdi. Yeni normalleşme ile nargile kafelerin durumu sorgulanmaya başlandı. Peki, nargile kafeler açıldı mı? Kafelerde nargile içmek serbest mi, nargile yasağı kalktı mı 1 Temmuz?

Nargile kafeler açıldı mı, nargile yasağı kalktı mı?

Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.

Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.