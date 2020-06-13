Napoli - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana futbol maçları oynanmayan İtalya’da, 3 ay aradan sonra ilk profesyonel futbol müsabakası oynandı. Milano'da şubat ayında oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında Juventus, Torino’daki Allianz Stadı’nda Milan’ı konuk etti. Yarı final rövanş maçında Juventus, Milan ile golsüz berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla adını finale yazdırdı. Juventus'un rakibi ise Napoli ile Inter arasında bu akşam oynanacak yarı final rövanş maçıyla belli olacak. İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli ile Inter karşı karşıya gelecek. Peki, Napoli - İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Napoli - İnter maçı ile ilgili tüm detaylar...
Napoli, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter'i konuk edecek. Mücadeleye ilk maçta aldıkları 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak Napoli, rakibi İnter'i saf dışı bırakarak, adını finale yazdırmak istiyor. Inter ise skor dezavantajına rağmen turu geçmek istiyor.
NAPOLİ - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Virüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak Napoli - Inter maçına San Paolo Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bu akşam saat 22.00'de Gianluca Rocchi'nin düdüğüyle başlayacak karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Napoli ile Inter arasında bu akşam oynanacak yarı final rövanş maçının galibi finalde Juventus'un rakibi olacak.