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Napoli - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13 Haziran 2020 Cumartesi - 18:16 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 18:21

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan ile 0-0 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi. Juventus'un rakibi ise Napoli ile Inter arasında bu akşam oynanacak yarı final rövanş maçıyla belli olacak. Peki, Napoli - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Napoli-Inter maçı ile ilgili detaylar...


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana  futbol maçları oynanmayan İtalya’da, 3 ay aradan sonra ilk profesyonel futbol  müsabakası oynandı. Milano'da şubat ayında oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında  Juventus, Torino’daki Allianz Stadı’nda Milan’ı konuk etti. Yarı final  rövanş maçında Juventus, Milan ile golsüz berabere kalırken, ilk maçtaki skor  avantajıyla adını finale yazdırdı. Juventus'un rakibi ise Napoli ile Inter arasında bu akşam oynanacak yarı final rövanş maçıyla belli olacak. İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli ile Inter karşı  karşıya gelecek. Peki, Napoli - İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Napoli - İnter maçı ile ilgili tüm detaylar... 
 
Napoli, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter'i konuk edecek. Mücadeleye ilk maçta aldıkları 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak Napoli, rakibi İnter'i saf dışı bırakarak, adını finale yazdırmak istiyor. Inter ise skor dezavantajına rağmen turu geçmek istiyor. 
 
NAPOLİ - INTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
 
Virüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak Napoli - Inter maçına San Paolo Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bu akşam saat 22.00'de Gianluca Rocchi'nin düdüğüyle başlayacak karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Napoli ile Inter arasında bu akşam oynanacak yarı final rövanş maçının galibi finalde Juventus'un rakibi olacak. 
 

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