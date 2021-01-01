Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı, 100 milyon liralık dev ikramiyenin vurduğu şanslı rakamlar belli oldu. Büyük ikramiye "9884757" numaralı bilete isabet etti. Biletin Manisa'nın Akhisar ilçesinde satıldığı tespit edildi. Öte yandan Milli Piyango biletini sorgulayan vatandaşlar “Nan TL ikramiye kazandı” ibaresini görünce Nan TL hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Nan TL ikramiye ne demek 2021? Nan TL ikramiye kazandı ne demek?

Milli Piyango İdaresi tarafından yayımlanan sonuçlara göre 100 milyon liralık ikramiye sahiplerini buldu. Öğlen saatlerinde başlayan ve gün boyu canlı yayınlanan çekiliş sona erdi. Büyük ikramiye 9884757 numaralı bilete çıktı. Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik büyük ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı. 100 Milyon, 10 Milyon, 1 Milyon, 120 Bin, 10 Bin, 5 Bin, Bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 Bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Bilet sorgulamasına başlayan vatandaşlar Nan TL kazandı ibaresini ekranlarda görünce araştırma yapmaya başladı. Nan TL ikramiye ne demek 2021? Milli Piyango Nan TL ikramiye kazandı ne demek?

Nan TL ikramiye ne demek 2021?

Nan TL amorti demek. Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilen ikramiye tutarına amorti denir. Amorti tutarı değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişi, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte belli olur. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.