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Namlu ömrünü uzatan karışım elde edildi

AA |  05 Mart 2021 Cuma - 18:00 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 18:00

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki Kapadokya Teknopark'ta, silahların namlu ömrünü uzatmak amacıyla geliştirilen özel karışımın prototiplerdeki ön testinde başarı sağlandı.


Teknopark'ta iki yıldır titanyum, bor ve karbon bileşiminden oluşan  karışımla silah namlularına yönelik çalışma yürüten NEVÜ Mühendislik-Mimarlık  Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr.  Bülent Kurt ve Doç. Dr. Cemal Çarboğa, özel bir malzeme elde etti.
 
Bilim insanları, ürettikleri yeni malzeme ile kapladıkları personel  silahlarını 1050 derecedeki ısıda fırınlayarak, silahların namlu ömrünü  artırıyor.
 
Prof. Dr. Bülent Kurt, AA muhabirine, KOSGEB'in inovasyon ve AR-GE  desteği ile yürüttükleri çalışmada test aşamalarının başarılı sonuçlar verdiğini  belirtti.
 
Uzun emekler neticesinde ortaya çıkan başarının kendilerini olduğu  kadar konunun takipçilerini de heyecanlandırdığını aktaran Kurt, çeşitli silah  namluları ve aşınmaya maruz kalan silah mekanizmalarının prototiplerini  ürettiklerini ifade etti.
 
Kurt, savunma sanayisine önemli ölçüde katkı sunacak çalışmada elde  edilen veriler göz önüne alındığında ilerleyen süreçte tank ve obüs namlularına  da bu karışımın uygulanmasına yönelik adımlar atılacağını vurguladı.
 
Kaplama sisteminin yerli imkanlarla üretilmesinden dolayı savunma  sanayisine ek külfet getirmeden kullanılabileceğini aktaran Kurt, "Kaplama  normalde dış yüzeylere rahat yapılabilir ama namlu iç yüzeyinde kaplama çok zor.  Biz bu çalışmayla kaplama tozu üretimi, kaplama sistemlerinin kurulması ve  kaplamanın yapılmasını sağladık. Namlulu tüm silahlarda atış ömrü ve menzili  artırıyor. Namlu çeliğinin sertliğinden 10 kat daha fazla sertliğe ulaştık. Bu da  önemli bir başarı oldu." dedi.
 
 
"Sürtünme katsayısını sıfıra yaklaştırdık"
 
Yurt dışında benzer çalışmaların yapıldığını ancak kendilerince elde  edilen başarılı sonuca ulaşılamadığını savunan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Araştırmalarımızda yurt dışında nano düzeyde kaplama yapıldığı  bilgisine ulaştık. Nano düzeydeki kaplamaların gördük ki ömürleri namlu içini  yağlamadan daha ileriye gitmiyor. Namlulara, 5 ve 8 mikron kalınlığında titanyum  bor karbür iç kaplama yapıyoruz. Silahlara yüksek özellikler getirecek bu  uygulama özellikle milli silahlarımızın namluları ve aşınmaya maruz kalan  mekanizma parçalarına rahatlıkla uygulanabilecek. Çalışmada kaplamayı  gerçekleştirip testlerini tamamladık. 8-10 mikro düzeydeki kaplama tabakası  kalınlığı, kesinlikle standartların dışında değil. Yaptığımız kaplama ana malzeme  ile sıkı sıkıya bağlı, kalkması, kavlaması söz konusu olmayacak. Sürtünme  katsayısını sıfıra yaklaştırdık. Bu da namlu ısınmayınca atış ömrünün artacağı  anlamına geliyor."
 
KOSGEB Nevşehir İl Müdürü Ali Usta da destek verdikleri projenin  başarıya ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, sürecin tamamlanıp ülke  ekonomisine katkı sağladığı günleri göreceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.
 

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Namlu silah karbon
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