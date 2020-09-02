Namık Kemal Üniversitesi 122 daimi işçi alacak! Tekirdağ NKÜ personel alımı şartları ve başvuru tarihi…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 122 daimi işçi alımı yapağını açıkladı. İŞKUR üzerinden verilen ilanda, ‘’Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, İş-Kur üzerinden 122 adet daimi işçi ilanı (9 adet Güvenlik Görevlisi, 58 adet Erkek Hastane Hizmetlisi, 55 adet Kadın Hastane Hizmetlisi ) yayınlanmıştır.’’ denildi.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen "Özel Güvenlik Kimlik Kartına" sahip olmak

Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına sahip olmak (Silahlı/Silahsız)

En az önlisans mezunu olmak.

Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Güvenlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Noter huzurunda kura çekimi 21.09.2020 tarih ve Pazartesi günü saat 10:00'de, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Binası Konferans Salonunda yapılacak.

Kura tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde www.nku.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacak olup; bu ilan tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır

COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak önlemler kapsamında kura işlemine görevli personel haricinde hiç kimse alınmayacak olup; kura çekilişi canlı yayın linki Üniversitemiz web ana sayfasında duyurulacak olup; canlı olarak yayınlanacaktır.

İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler www.nku.edu.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar, Atamaya Yetkili Amirin olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin işe başlama işlemi geçersiz sayılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye www.nku.edu.tr sitesinden ya da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ait 0 282 250 14 09-12-13-20 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.