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Nalan gerçekleri öğreniyor mu?

03 Ekim 2021 Pazar - 11:30 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 11:30

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 14. bölüm fragmanı yayında!


Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Feride Nalan'ı zorlamaktadır. Ancak öyle bir durum olur ki Nalan gerçeklerle baş başa kalacaktır.
 

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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