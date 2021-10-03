Nalan gerçekleri öğreniyor mu?

Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Feride Nalan'ı zorlamaktadır. Ancak öyle bir durum olur ki Nalan gerçeklerle baş başa kalacaktır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D 'de!