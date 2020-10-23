Nakit paraya ihtiyacı olan için fırsat! Krediden daha avantajlı

Nakit paraya ihtiyacı olan için güzel haber geldi. Kredi çekmek yerine kredi kartınızdan nakit avans çekerseniz daha az faiz ödeyeceksiniz. Bunun sebebi ise ihtiyaç kredi faizleri aylık yüzde 1.80-1.90 seviyelerine ulaşırken, kredi kartından taksitli ve taksitsiz nakit avans kullanımında, kredili mevduat hesaplarından (KMH) para çekiminde aylık faiz yüzde 1.25’le sınırlı kalıyor.

İhtiyaç kredi faizleri aylık yüzde 1.80-1.90 seviyelerine ulaşırken, kredi kartından taksitli ve taksitsiz nakit avans kullanımında, kredili mevduat hesaplarından (KMH) para çekiminde aylık faiz yüzde 1.25’le sınırlı. Acil nakit ihtiyacı olanların bu faiz fırsat ından yararlanması şu dönemde daha avantajlı hale geldi.

Ortalama yüzde 1.60 üzeri

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haber ine göre; pandeminin oluşturduğu negatif havayı dağıtmak için nisan ve mayıs aylarında tarihi dip seviyelere çekilen kredi faizlerinde temmuz itibarıyla hızlı bir yükseliş yaşandı. Merkez Bankası ’nın verilerine göre; 24 Nisan haftasında yüzde 8.27 olan yıllık ortalama ihtiyaç kredi faizleri 9 Ekim itibarıyla yüzde 19.34’e çıkmış durumda. Yani aylık ortalama ihtiyaç kredi faizi yüzde 1.50’nin üzerinde seyrediyor. Birçok bankada yüzde 1.80-1.90 faizleri görmek mümkün.

Bu sefer avantaj onda

Elbette kampanyalı daha düşük rakamlar mevcut. Ancak bankaya göre değişen oranlar yüzde 1.40-2.00 bandında yoğunlaşıyor. İbre halen yukarı ve Merkez Bankası’nın kararlarıyla bir süre daha bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Kredi tarafında tüm bunlar olurken ‘kredi kartı’ faizlerinin sabit kalması dikkat çekiyor. Aslında bu durum acil nakit ihtiyacı olanlara kısa vadede fırsat da sunuyor. Nakit ihtiyaçlarında genelde ‘kredi çekin’ tavsiyesi öne çıksa da bu sefer avantaj ‘karttan’ yana.

Yeni orana kadar geçerli

Kredi kartı faizleri normalde 3 ayda bir revize ediliyordu. Fakat Merkez Bankası 1 Nisan’daki açıklamasıyla, yenisi ilan edilene kadar mevcut oranların geçerli olacağını duyurdu. O günkü kararda TL kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz (nakit çekiminde uygulanabilecek en yüksek faiz) yüzde 1.25, gecikme faizi de yüzde 1.55 olarak belirlenmişti. Halen bu oran geçerli. Ayrıca, mevduat hesabına tanımlı avans hesap, ek hesap yani KMH kullanımında da yüzde 1.25 faiz uygulanıyor.

Daha uygun hale geldi

Mevcut kart ve avans hesap faizleri kısa vadeli 6-7 aylık ya da 1 yıllık acil nakit ihtiyaçları için krediden daha hesaplı. Kartla nakit çekiminde aylık faiz (akdi faiz) yüzde 1.25’e ek olarak, faizin TL karşılığının yüzde 15’i kadar ‘Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)’ ve yüzde 5’i kadar da ‘Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ alınıyor. Bu iki kalem maliyeti artırsa da etkisinin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki kredide de faizden KKDF ve BSMV’nin yanında binde 5 de tahsis ücreti alınıyor.

Taksitli veya taksitsiz 12 ayla sınırlı

Kredi kartından ‘taksitli’ nakit avans çekerken bazı detayları da gözönünde bulundurmak gerekiyor. Bunlardan en önemlisi vade. Taksitli avansta vade en çok 12 ay, kredide ise 36 ay oluyor. Kredi kartından taksitli avans kullanılacaksa limiti banka belirliyor, yani kart limitinin altında bir limit hakkı olabiliyor. Örneğin kart limiti 40 bin liraysa ‘taksitli nakit avans’ 15 bin lirayla sınırlandırılabiliyor. Kredide ise vade ve limit kredi notuna, gelire göre daha yüksek belirlenebiliyor.

İkinci seçenek...

Diğer yandan kredi kartından hesap kesim dönemi içerisinde ‘nakit avans (taksitsiz)’ çekmek de mümkün. Bunun da limiti, kart bakiyesi kadar, faiz yine yüzde 1.25. Bankalar taksitsiz nakit avans kullanımında faiz dışında yüzde 1 komisyon da alabiliyor. Komisyona rağmen maliyet krediye göre daha hesaplı. Sonuç itibarıyla iki seçenek de evrak derdi olmadan hızla iş görüyor. Kredi kartının hesap dönemiyle sınırlı (30 günlük) veya 1 yıla kadar olan ihtiyaçlarınızı bu şekilde limitler dahilinde giderebilirsiniz.

3 kez ihlal edenin kartı kapanır

Kartın limitinin azalmasına neden olan taksitli veya taksitsiz avansta ödemenin gecikmesi, kartın bloke olmasına da neden olabiliyor. Ekim 2013’teki düzenlemeyle bir takvim yılı (1’inci aydan 12’nci aya kadar olan dönem) içinde 3 defa dönem borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılması halinde kredi kartı, dönem borcunun tamamı ödenene kadar nakit çekime kapanıyor. Bu duruma düşen müşterinin kredi kartı limiti de artırılmıyor.

Gecikirse faiz yükselir

Yüzde 1.25’lik aylık faiz kabul edilebilir limitlerde olmasına rağmen nakit avansta yaşanabilecek gecikmeler, borcun faizinin yüzde 1.55’e çıkmasına neden oluyor. Kredi kartı ödemesinin zamanında yapılmaması durumunda, mevcut dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için yüzde 1.55 gecikme faizi, asgari tutar dışında kalan dönem borcu için ise akdi faiz (yüzde 1.25) uygulanıyor. Kredi ve kredi kartlarının geç ödenmesi durumunda işletilecek olan faiz sadece anapara üzerine işletilebiliyor. Bankalar kredi kartı borcunuzdan dolayı faiz üzerine faiz işletemiyor.

Asgari ödeme yüzde 20

Kredi kartı asgari ödeme tutarı hesaplaması daha önce kartın kaç yıllık olduğuna ve limite göre yapılırken şu an tüm kartlar için aynı oran uygulanıyor. Bu oran da son düzenlemeyle yüzde 20 olarak belirlendi. BDDK ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020’ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağladı.

KMH da bir alternatif

Bankalar, kredi kartından bağımsız olarak, vadesiz mevduat hesaplarına talebe göre belli bir artı bakiye tanımlıyor. Buna avans veya kredili mevduat hesabı (KMH) deniyor. Acil durumda bu limitler de büyük kolaylık sağlıyor. 7/24 kullanıma hazır bu paranın çekilmesi halinde de faiz yine yüzde 1.25’le sınırlı.

Faiz eksi bakiye olan günler için, kullanılan tutara işletiliyor. Örneğin; 1.000 lira için 30 günlük hesaplanan KKDF ve BSMV dahil faiz tutarı 16 lira, 10 bin lirada 160 lira oluyor. Artı para kullanılırken dosya ücreti veya komisyon da alınmıyor. Ayrıca her seferinde başvuru gerekmiyor. Tüm bu özellikleriyle kısa süreli ihtiyaçlar için krediden daha avantajlı.