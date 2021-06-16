Nakit para desteği! Hesaplara yatırılacak, ödeme miktarı...

Destek açıklaması! Yüz binlerce kişi bekliyordu. Bakan Pakdemirli duyurdu. Nakit destek verilecek. Ayrıca kredi ödemesi bulunan vatandaşlar, ödeme güçlüğü çekmeleri durumunda kredi taksitlerini öteleyebilecek. Destek ödemeleri 100 TL'den başlıyor. Devlet tarafından çiftçilere sağlanan destekler artarak devam ediyor. Kuraklık nedeni ile nakit destek verilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Kuraklık yaşayan çiftçimize dönümünde 100 TL’ye varan diğer desteklerle de 151 TL’ye ulaşan bir yardım öngörüyoruz. Ayrıca Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) adında bir sigorta sistemimiz var. 100 TL hasarın 70 TL’sini ödüyordu ve bu eleştiri alıyordu. Biz bunu kuraklığa özel yüzde 80’e çıkardık. Devlet desteğini de yüzde 60’tan 70’e yükselttik." diye konuştu.

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından pek çok destek sağlandı. Bu destekler devam ediyor. Özellikle çiftçilere sağlanan faizsiz kredi, kredi öteleme, nakit para yardımı gibi destekler sürüyor. Bakan Pakdemirli yağtığı açıklamada bu desteklerin artarak devam edeceğine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Posta'dan Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen destek ödemeleri ile ilgili detaylar da bu röporjda netleşti. İşte Bakan Pakdemirli'nin sorulara verdiği yanıtlar...