Nakit ihtiyacına yüzde 0.79'luk çözüm!

Günümüzde neredeyse herkesin en az bir kredi kartı bulunuyor. Çoğu kişi ise birden çok kredi kartı kullanıyor. Hatta birinin borcunu, diğeriyle kapatarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bankalar kredi kartları ve kullanılan kredilerin faizlerinin yüksekliği ile kazanç elde ederken, vatandaşlar da daha ‘az faiz ödeyerek nasıl ihtiyaçlarımı karşılayabilirim’ diye düşünüyor. Durum böyle olunca akıllara ‘kredi kartı kullanmak mı daha karlı yoksa kredi çekerek ihtiyaçları karşılamak mı?’ sorusu geliyor. Burada kullanılacak miktara göre farklı yol izlemek gerekiyor.

Öncelikle kullanım amacınızı gözden geçirmeniz gerekli. Örneğin bir ev eşyasına ihtiyacınız var. Alışveriş yaparken ilk etapta kredi kartı ile taksit seçeneğini kullanmak avantajlı gibi görünüyor. Dikkat etmeniz gereken alacağımız ürünü taksitli olarak satın aldığımızda fiyatının yükselmemesi. Eğer nakit fiyatına 12 taksitle alabiliyorsanız, kredi kartı kullanımı doğru tercih olabilir. Fakat taksit nedeniyle fiyatın yükselmesi durumunda, kredi kartından taksitli avans kullanımı daha avantajlı olacaktır. Çünkü bankaların taksitli avans faizi kredi kartına göre daha uygun. Bankaların nakit ve taksitli avans için uyguladıkları faiz oranları yüzde 1.89 ile 0.79 arasında değişiyor. Özellikle maaş aldığınız bankadan kullanacağınız avans faiz oranları daha düşük oluyor. Bankalar dönem dönem kampanya yaparak, bu oranı geri de çekiyorlar. Takip ederek doğru zamanda çekmek avantajlı olacaktır.

‘Kredi kartı mı, kredi mi daha avantajlı’ sorusunun yanıtı kişiden kişiye göre değişiyor. İhtiyaç duyulan miktarın yüksek olması durumunda kredi kullanımı daha uygun olacaktır. Çünkü taksitli avans kullanımlarında geri ödeme en fazla 12 ayda tamamlanıyor. Ayrıca kullanılan miktar kredi kartı limitinden düşürülüyor. Geri ödeme sıkıntısı çekmemek için, uzun vade kullanımı önemli. Süre uzadıkça da ödenen faiz oranı artıyor. Dolayısıyla kendi ekonomik durumunuza göre karar vermeniz gerekiyor.

Özetleyecek olursak küçük miktarlar için kredi kartından taksitli avans kullanımı avantajlı olabilir. Faiz oranın yüzde 1’in altında olmasına dikkat etmek gerekiyor. Kullandığınız avansı en fazla 12 aya bölerek ödeyebiliyorsunuz. Kredi kartı kullanmaktansa avans kullanmanın daha avantajlı olduğu durumlar var.

Kredi kullanımı ise yüksek miktarlar için çözüm olabilir. Kredi başvurusunun her zaman olumlu sonuçlanmayacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu durum kredi notunuza, aylık kazancınıza göre değişiyor. Şu an ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı 0.79. 20 bin liralık kredi kullanımı, 36 ay vadeli olarak ödenirse aylık ödeme 658 TL oluyor. Toplam ödenen faiz miktarı ise 3 bin 800 TL oluyor. Kredi faiz oranları şu an, uzun zamandır olduğundan çok daha düşük seviyede. Fakat herkese aynı oranlarla kredi kullandırımı yapılmıyor. Bankanızla görüşüp kullanabileceğiniz ek hesap ve kredi faiz oranlarını karşılaştırıp bütçenize en uygun olanı seçmeniz sonrasında mağduriyet yaşamamanızı sağlayacaktır.