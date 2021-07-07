Nakil işlemleri ne zaman açılacak, lise nakilleri açıldı mı? MEB Lise nakil işlemleri 2021

LGS sonuçları açıklandı, tercihler 5 Temmuz itibariyle başladı. LGS tercihlerini 16 Temmuz'da sonlandıracak olan öğrenciler şimdiden lise nakil işlemleri hakkında araştırma yapıyor. Yerleştirme sonuçları sonucunda boş kontenjanların belli olmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı 1. ve 2. nakil işlemlerini başlatacak. Peki, lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor?

Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nakiller nasıl yapılır? Lise tercihleri bitince nakil işlemleri gerçekleştirecek. MEB, nakil işlemlerine dair takvimi paylaştı. Öğrenci ve veliler merak ettikleri soruların yanıtı bu takvim aracılığıyla yanıtlayacak.

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Okul nakil işlemleri 26 Temmuz itibariyle başlayacak.

NAKİLLER NASIL YAPILIR?

e-devlet üzerinden okul nakil başvuru talebinde bulunabilirsiniz. Okul nakil başvuruları, E-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir üzerinden giriş yaparak E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edilmekte.

Sol menüden "Kamu Kurumları" seçeneğine tıklayın, sonra sağ taraftan "Milli Eğitim Bakanlığı" seçeneğine, ardından da "MEB Öğrenci Nakil İşlemleri" seçeneğine tıklayın.

Önünüze velisi olduğunuz öğrenciler listelenir.

Nakil yapmak istediğiniz öğrenciyi seçin ve ardından "Veli Nakil Sistemine Bağlan" seçeneğine tıklayın. Önünüze çıkan seçeneklerden "Evet" seçeneğini seçtikten sonra nakil başvurusu yapmak istediğiniz okulu "Kurum" kısmından seçerek "Başvuruyu Kaydet" seçeneğine basın.