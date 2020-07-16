Nakil işlemi nasıl yapılır? 9.sınıf lise nakil işlemleri 2020 ne zaman? Nakil alma tarihleri ve nakil lise 2020 başvurusu!

Nakil işlemleri merak ediliyordu. MEB Öğrenci Nakil İşlemleri İçin Duyuru başlığıyla uzun süredir nakil işlemleri için beklenen açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, 9.Sınıflar hariç diğer sınıf seviyeleri için nakil işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Peki, Nakil işlemi nasıl yapılır? İşte Nakil lise 2020 hakkında merak edilenler…

Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs sebebiyle bir süreliğine durdurduğu nakil işlemlerini tekrardan başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, Ortaöğretimde 9.Sınıflar hariç diğer sınıf seviyeleri için Nakil İşlemleri başlatıldığı ve EKİM ayı sonuna kadar haftalık yapılabileceği duyuruldu. Nakil işlemleri için başvuruları öğrenci velileri tarafından E-devlet üzerinden yapılabilecek. 9.Sınıf ve Hazırlık Sınıfları için ise nakil işlemleri LGS yerleştirme işlemleri bittikten sonra başlayacak.

NAKİL İŞLEMLEMLERİ 2020: MEB LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Lise nakil işlemleri e-devlet üzerinden MEB Öğrenci Nakil İşlemi sayfasından yapılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kayıtlı olduğunuz öğretim kurumları arasındaki nakil işleminizi bu sistem üzerinden yapabilirsiniz. İsminizin yanında bulunan bağlantıyı takip ederek, nakil sistemine ve detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.

Yerel yerleştirme okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.

MEB E OKUL ÖĞRENCİ NAKİL İŞLEMİ EKRANI

9. SINIF NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 LGS tercihleri 20 Temmuz'da başlayacak, 29 Temmuz'da sona erecek. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanları da 10 Ağusto'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları da 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. 1. Nakil Tercih sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.

MEB tarafından alınacak 2. Nakil Tercih Başvuruları ise 17-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları 24 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları alıcak. Adaylar başvurularını, 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ