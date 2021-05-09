Nakdi ücret desteğinde flaş gelişme! Bakan resmen duyurdu
09 Mayıs 2021 Pazar - 20:14 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 20:14
Ücretsiz izne çıkarılan işçilerle ilgili flaş gelişme. Hesaba yatacak. Ve belli oldu. Ücretsiz izne çıkarılan işçiler ayda 1.500 TL nakdi ücret desteği yerine önceki aylarda almakta oldukları tutarda Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) alacak. Nakdi ücret desteği ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin açıklanan tarihte gerçekleştirileceğini bildirdi. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.