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Nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatar? İşte ödeme tarihleri

10 Kasım 2020 Salı - 11:04 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 11:05

'Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?' soruları desteklerden yararlanan yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle hükümet tarafından alınan ekonomik önlemler kapsamında çalışanlara verilen Nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin ödeneği ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapmıştı. Peki, Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte ücretsiz izin ödeneği ve nakdi ücret desteği ödeme tarihleri...


Nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin ödeneği desteğinden faydalanan çalışanlar ödeme tarihlerini merak ediyor. Ücretsiz izin ödeneği ile nakdi ücret desteği ödeme tarihleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapmıştı. Peki, Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte ücretsiz izin ödeneği ve nakdi ücret desteği ödeme tarihleri... 
 
 
NAKDİ ÜCRET VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
 
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 09-10 Kasım tarihinde banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
 
İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlar için 9 Kasım'da, Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlar için ise 10 Kasım'da ödemeler gerçekleştirilecek.
 
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? 
 
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını paylaştı. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de bu karar açıklandı. Bakan Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadelerini kullandı.
 
 
 

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