Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Ücretsiz izin desteği/nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Yeni dönemle ilgili kararları açıklayan Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor" dedi. Peki, nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Ücretsiz izin desteği ne zaman sona erecek?

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Kabine toplantısı yaklaşık 3,5 saatlik görüşmenin ardından sona erdi. Kritik toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem için alınan kararları kameralar karşısında açıkladı.

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı nakdi ücret desteğinin uzatıldığına dair bir açıklama yapmadı.

Nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek?

Pandemi nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara ödenen nakdi ücret desteği 17 Mayıs tarihinde sona ereceği açıklanan ücretsiz izin maaşının 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Alınan kararlar

Salgında yaşanan gelişmeler kabine gündemimizin yine ilk konusunu oluşturdu. Türkiye, dünyada salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur.

Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz.

TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz. Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam, 4 milyon 700 bin sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz.

Yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmış bulunuyor. Hedefimiz aşılamayı birkaç hafta içinde 18 yaş üstünün tamamına açmaktır.

1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

(Kovid-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.