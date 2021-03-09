Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un nakdi ücret desteği açıklaması!

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Türkiye'de pandemi döneminde iş yerlerinin eleman çıkarmalarını yasaklayan geçici maddenin süresi iki ay daha uzatıldı. Salgın kaynaklı fesih kısıdı ve Nakdi Ücret Desteği'nin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatılmıştı, bu tarihin 17 Mart 2021 tarihinde bitmesi bekleniyordu. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, nakdi ücret desteği ne kadar sürecek soruları merak ediliyordu, yanıt buldu. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerine yönelik getirilen "İşverenin çalışanını işten çıkarma yasağı" iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de salı günü yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda ilgili yasağı düzenleyen sürenin 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Koronavirüs pandemisinin istihdam ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işten çıkarma yasağının uzatıldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadesini kullandı.

Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz. pic.twitter.com/RrwShZzhCg — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 8, 2021

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Nakdi ücret desteği 17 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.