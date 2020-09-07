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Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri ne zaman yapılacak? Nakdi Ücret Desteği ne zamana kadar ödenecek?

07 Eylül 2020 Pazartesi - 15:21 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 15:21

Nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında araştırmalar devam ederken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan ücretsiz izin desteği ödeneği, eylül ayının gelmesiyle daha merak edilmeye başlandı. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği hakkında merak edilenler…


Koronavirüs sağını kapsamında verilmeye başlanan Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Ödemeler TC kimlik numaralarına göre yatacak. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri yani Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman hesaplara yatacak?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ödemelerin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıkladı. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

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Nakdi ücret desteği ücretsiz izin maaş desteği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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