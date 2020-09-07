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Çalışan Hakları Haberleri Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri ne zaman yapılacak? Nakdi Ücret Desteği ne zamana kadar ödenecek?

Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri ne zaman yapılacak? Nakdi Ücret Desteği ne zamana kadar ödenecek?