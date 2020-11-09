Bakan Selçuk'tan ödemelere ilişkin son dakika açıklaması geldi. Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Ödemeler banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek, IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak.

Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak. Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.