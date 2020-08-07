Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Ödemeler bugün itibarı ile başladı. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı." dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

İş yerinden ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işsizlik maaşından alamayan vatandaşlara günlük 39,24 TL destek sağlanıyor. Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar aylık 1.177 lira destek almış oluyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR VERİLECEK?