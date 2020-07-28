Nakdi ücret desteği neden yatmadı? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak Ağustos?

Kurban Bayramı yaklaşırken, iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler ile işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için yapılan nakdi ücret desteği yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bayram öncesinde ücretsiz izin paralarının ödenip ödenmeyeceği merak eden vatandaşlar, Nakdi ücret desteği neden yatmadı? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? sorularına cevap arıyor.

Nakdi ücret Haziran ayı destekleri, 8-10 Temmuz tarihlerinde yatırılmıştı. Kurban Bayramı’na az bir süre kalında vatandaşlar gözlerini nakdi ücret desteklerinin yatırılacağı tarihe çevirdi. Aylık olarak yatırılan Ağustos ücretsiz ne zaman yatacağı merak ediliyor. Birçok kalemin bayramdan önce yatırılması nedeniyle nakdi ücret desteği neden yatmadı, soruları da soruluyor. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak Ağustos?

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin ödemeler her ayın 8'inde yapılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.

HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ 8-10 TEMMUZ ARASI YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk haziran ayı ödemeleri ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Ödemeler 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da yapılacak.” demişti.