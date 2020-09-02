Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk'tan, nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili açıklama!

Corona virüs sürecinde işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler nakdi ücret desteği alıyor. Eylül ayı ile birlikte nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı...

Corona virüs sürecinde ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere nakdi ücret desteği uygulması getirildi. Nakdi ücret desteği her ay belirli zamanlarda yapılıyor. Eyül ayı ile birlikte işçiler de nakdi ücret desteği ödemeleri merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı...

Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler nakdi ücret desteği alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ücretsiz izin desteği ödemelerin ne zaman başlayacağını açıkladı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak.’ dedi.