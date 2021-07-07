Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Binlerce çalışanın beklediği nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Nakdi ücret desteğine ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Haziran ayı itibariyle tamamlanan nakdi ücret desteğinde uzatma kararının olup olmadığı ve desteğin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte Temmuz ayı nakdi ücret desteğinin ödeneceği tarih...

İstihdamı korumak, işverenin işçi çıkarmasının önüne geçmek için hükümet tarafından devreye alınan nakdi ücret desteği ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Binlerce çalışana sağlanan ve işverenin de rahat nefes almasını sağlayan nakdi ücret desteğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. 30 Haziran’da uygulama sona erdi. Buna göre nakdi ücret desteği temmuz da son kez alınacak. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte Temmuz ayı nakdi ücret desteğinin ödeneceği tarih...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklamanın bu hafta içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılması bekleniyor.

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı. Bu bilgiler kapsamında nakdi ücret desteğinin bu hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor.

Ödemelerin yapılım yapılmadığı "turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi" internet adresinden sorgulanacak.

Öte yandan aynı şekilde 30 Haziran’da işten çıkarma yasağı da sona erdi. 1 Temmuz’dan itibaren işçi çıkarımı yapacak olan işverene cezai işlem uygulanmayacak.