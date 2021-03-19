Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) uzatıldı mı?

Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) geçtiğimiz günlerde uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği mart ayı ile birlikte sona ereceğinden gözler nakdi ücret desteğinin akıbeti yakından takip ediliyor. Nakdi ücret desteğinin sona ereceği tarih merak edilirken, Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? Ücretsiz izin maaş desteği uzatıldı mı? sorularına yanıt aranıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan ücretsiz izne çıkarılan işçiye verilen nakdi ücret desteği ödemeleri en son 2 ay uzatılmıştı. Destekten yararlananlar nakdi ücret desteğinin akıbetini merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin mart ayı itibariyle tamamlanacağını belirtti. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? Ücretsiz izin maaş desteği uzatıldı mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Mart’ta sona erecek olan nakdi ücret desteği ödemeleri 2 ay daha uzatıldı. Yeni bir uzatma kararı alınmazsa ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri 17 Mayıs’ta sona erecek.

Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinde işverenin ücretsiz izne çıkardığı çalışan aylık olarak nakdi ücret yardımı alabiliyor.