02 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.438 0.78 EURO 9,4880 -1.07
USD 8,0350 -0.87 ALTIN 448,290 -0.59
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nakdi Ücret Desteği ile ilgili flaş açıklama! Ödeme tarihi...

02 Nisan 2021 Cuma - 11:05 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 11:13

Nakdi Ücret Desteği ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk duyurdu. Mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Nisan Cuma günü yapılacak. Paralar banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgisi eksik ve hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığı ile yapılacağı bildirildi.


Bakan Selçuk; “Mart Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemelerini 9 Nisan’da Yapıyoruz”
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.
 
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
 
Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Nakdi Ücret Desteği Nakdi Ücret Desteği ödemesi Nakdi Ücret Desteği tarih para para ödemeleri destek ödemesi banka ptt
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.