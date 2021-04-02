Nakdi Ücret Desteği ile ilgili flaş açıklama! Ödeme tarihi...

Bakan Selçuk; “Mart Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemelerini 9 Nisan’da Yapıyoruz”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.