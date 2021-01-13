Nakdi ücret desteği arttı mı, ne kadar oldu? Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak

Nakdi ücret desteği ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarının arttığını bildirdi. Milyonlarca vatandaş bekliyordu. O ücretlerin hepsi zamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Nakdi Ücret Desteği ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Teşviklerinin tutarı arttı. Ücretsiz izin desteği 1424 liraya yükseldi.

Asgari ücrete yapılan zam sonrası nakdi ücret desteği de arttı. 2021 ile birlikte zam yapılan nakdi ücret desteği yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Nakdi Ücret Desteği ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Teşviklerinin tutarı arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" dedi. Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteğinin yanı sıra İstihdama Dönüş Teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan Artı İstihdam Teşvikine de artış sağlanacağını ifade etti. Bakan Selçuk, "2020 yılında olduğu gibi çalışanlarımıza ve işverenlerimize destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz izin desteği 1424 lira

Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara ödenecek nakdi ödeme bin 424 liraya yükseldi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 24. madde kapsamında günlük 39.24 TL olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği, geçici 27 madde (a) bendi kapsamında günlük 44.15 TL olan işveren SGK primi desteği, (b) bendi kapsamında işe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39.24 TL olarak ödenen nakdi ücretsiz izin desteği, (c) bendi kapsamında hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununca verilen günlük 34.34 TL nakdi ücret desteği asgari ücret artış oranında artırıldı.

Yeni destek oranları, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ocak tarihlerinde hesaplara yatmıştı. Şubat ayında da 8-9 şubat arası yatırılması bekleniyor.