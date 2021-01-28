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Nakdi destek, ücretsiz izin, işten çıkarma yasağı... Rapor hazırlandı

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 12:48 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 12:48

Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. İşçilerin talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili rapor sundu.


Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi'nde kabul edilmesine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.
 
Kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çalışma hayatının  sorunlarıyla ilgili rapor sunduğunu belirten Atalay, şunları kaydetti:
 
"İçerisinde bulunduğumuz Kovid-19 salgın sürecinde her türlü iş veya  hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri  sebepler dışında işverence feshedilemiyor. İstisna kapsamında tutulan bu haller  son dönemde bazı işverenlerce işçileri işten çıkarma yöntemi haline geldi.  Özellikle sendikal örgütlenen işçilerin bazı işverenlerce ilgili haller  bahanesiyle iş akitleri feshediliyor ya da işçiler ücretsiz izne gönderilerek  cezalandırılıyor. Ülkemizin dört bir tarafında binlerce işçi bu yöntemle haksız  şekilde işten çıkarıldı. Bu şekilde işten çıkarılan işçiler işsizlik sigortası,  ihbar ve kıdem tazminatlarını alamamakta. Ahlak ve iyi niyet kuralları  bahanesiyle iş akitleri feshedilen işçiler, bu gerekçe nedeniyle işsizlik  ödeneğinden de yararlanamıyor. İşten çıkarma yasağı her yönüyle işçi aleyhine  işliyor. İş Kanunu'nun 25/2. maddesi kapsamında haksız ve kasıtlı olarak iş  sözleşmesi işverence feshedilen işçinin hukuk yollarına başvurup haklarını  alabilmesi yıllarca sürüyor. Kaldı ki yargılama süreçlerinin tüm maddi yükü de  peşin ödeme sistemi gereğince davasını kazanana kadar işçinin üzerinde kalıyor."
 
 "Nakdi ücret desteği en az asgari ücret seviyesine yükseltilmeli"
 
Ücretsiz izin uygulamasının salgın döneminde işçilerin işsiz kalmasını  önlemeye yönelik önemli ve faydalı bir düzenleme olduğunu vurgulayan Atalay, buna  karşı bazı işçilerin iradesi dışında ve onayı alınmadan ücretsiz izne çıkarılması  nedeniyle uygulamanın mağduru olduğunu söyledi.
 
Nakdi ücret desteği uygulamasının sendikal örgütlenme olmayan iş  yerlerinde özellikle kıdem süresi fazla olan işçilere yönelik bir tehdit unsuru  haline dönüştürülmeye çalışıldığına dikkati çeken Atalay, "Bazı işverenler kıdemi  fazla olan işçileri ücretsiz izne göndermekte ve aylar boyunca işe geri  çağırmamakta, bu işçileri istifaya zorlamakta. Bu durumdaki işçiler, mevcut iş  sözleşmeleri sona ermediğinden hukuken korumasız kalmakta." tespitinde bulundu.
 
Atalay, nakdi ücret desteğinin bu yıl için günlük 47 lira 34 kuruş,  aylık 1420 lira 20 kuruş olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
 
 "İşçi ve ailesinin bu ücret ile temel ihtiyaçlarını karşılaması, artan  hayat pahalılığı nedeniyle son derece güçtür. İşçi işten çıkarılmamakta ancak  yaşamını da sürdürmekte zorlanmakta. Bu nedenle nakdi ücret desteğinin en az  asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerekiyor. Aile durumu dikkate alınarak  ödeme yapılmasının da isabetli olacağı düşünüyoruz."
 
Kabulde, çalışma hayatının diğer sorunlarının da gündeme geldiğini  vurgulayan Atalay, dile getirdikleri sorunların çözüme kavuşturulacağına  inandığını kaydetti.
 
  
 

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Nakdi ücret desteği Ücretsiz izin işten çıkarma yasağı
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